Die Offensive beim FC Bayern München braucht Verstärkung. Der deutsche Rekordmeister will einen Wunschspieler ausleihen - doch es gibt ein großes Problem.

Nicolas Jackson soll die Offensive beim FC Bayern München verstärken - aber kommt es auch dazu?

München - Der Wechsel des senegalesischen Fußball-Nationalspielers Nicolas Jackson zum FC Bayern droht auf der Zielgeraden überraschend zu scheitern. Das Portal „The Athletic“ berichtete, Chelsea habe dem Transfer einen Riegel vorgeschoben und den Spieler angewiesen, nach London zurückzukehren. Hintergrund sei die Verletzung von Liam Delap, der sich bei Chelseas 2:0 gegen Fulham eine Muskelverletzung zuzog und wochenlang ausfallen dürfte.

„Das ist alles jetzt passiert. Wir werden uns ganz in Ruhe damit nach dem Spiel beschäftigen, werden uns Gedanken machen, werden schauen, was passiert - und dementsprechend auch agieren“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor dem Auswärtsspiel der Münchner beim FC Augsburg bei Sky: „Ich kann jetzt selber noch nicht genau sagen, was los ist.“

Jackson schon in München gelandet

Jackson war am späten Nachmittag für den Medizincheck in München gelandet, danach sollte er den Vertrag bei den Bayern unterschreiben. Vereinbart worden war übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive einer Kaufoption für die kommende Saison. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.

Auf die Modalitäten angesprochen sagte Eberl: „Das Leben ist kein Konjunktiv.“ Transfers seien erst „dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind“, ergänzte Eberl: „Der Junge ist da - und jetzt schauen wir mal, was passiert.“ Die Münchner sind nach zahlreichen Abgängen auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. Vom Aufsichtsrat wurde ein Leihgeschäft genehmigt.

Eberl hatte Jackson schon öffentlich gelobt

Jackson war bereits in den vergangenen Wochen als möglicher Neuzugang bei den Münchnern gehandelt worden. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte jüngst am Rande des DFB-Pokalspiels beim SV Wehen Wiesbaden Interesse an dem Angreifer bekundet. „Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore macht, Assists hat, der schon Erfahrung gesammelt hat. Den Spieler würden wir gerne leihen“, sagte Eberl und ergänzte auf Nachfrage: „Wenn ich seine Vita lese, kann er das.“

Ursprünglich wollte Chelsea Jackson auch von der Gehaltsliste streichen. Der neue Cheftrainer Enzo Maresca hatte ihn zum Saisonstart in den ersten beiden Premier-League-Spielen nicht in den Kader berufen. Dem Angreifer wurde sogar öffentlich geraten, sich eine Alternative zu suchen. Nun aber kam offenbar die Wende.