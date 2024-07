Flugzeuge am Boden, Standbild im Fernsehen, OP abgesagt: Es passiert selten, dass ein Computerproblem weltweit zu spüren ist. Doch jetzt ist es nach Jahren wieder so weit. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Redmond - Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen. In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen.

Der Flughafen Leipzig/Halle ist bislang von den Problemen verschont geblieben.

IT-Störung: Computerprobleme stören Systeme weltweit - Liveblog

Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört. Das sind die aktuellen Entwicklungen:

Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Unter anderem führte ein Energieunternehmen in Australien die Probleme darauf zurück. Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website „The Verge“ schrieb.