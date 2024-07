Weltweit sorgen Softwareprobleme für zahlreiche Störungen. Flughäfen mussten den Betrieb einstellen, Kliniken sagten Operationen ab. Wie ist die Situation an Halles Krankenhäusern?

Weltweite Softwareprobleme: Sind auch Krankenhäuser in Halle betroffen?

Operationen in Schleswig-Holstein abgesagt

Softwareprobleme sorgen weltweit für Störungen. Krankenhäuser in Schleswig-Holstein haben Operationen abgesagt. Wie steht es um die Kliniken in Halle?

Halle (Saale)/DUR. - Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen. Auch Krankenhäuser melden Komplikationen - das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat alle geplanten Operationen an seinen Standorten in Kiel und Lübeck abgesagt. Doch wie steht es um die Krankenhäuser in Halle?

Bislang seien keine schweren Komplikationen aufgetreten, heißt es unisono aus den halleschen Kliniken. Lediglich das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle sei "geringfügig betroffen", wie ein Pressesprecher mitteilt.

Diese Einschränkungen würden den Bereich der Spracherkennung betreffen. "Medizinische Befunde werden bei uns eingesprochen. Ein Programm wandelt die Sprache dann in Text um." Durch die nun entstehenden Verzögerungen könne es sein, dass Befunde unter Umständen einen Tag später versendet werden als geplant, so der Pressesprecher.

Treffen Softwareprobleme auch Krankenhäuser in Halle?

Andere Krankenhäuser sind laut eigenen Angaben von Problemen bisher verschont geblieben. "Laut Aussage unserer IT-Security sind bei uns keine Einschränkungen bekannt", erklärt eine Pressesprecherin vom BG Klinikum Bergmannstrost. "Es funktioniert alles."

Auch das Diakoniekrankenhaus Halle antwortet auf MZ-Anfrage: "Wir haben dieses Problem nicht." Die IT-Abteilung habe frühzeitig reagiert und das Update, das weltweit zu den Komplikationen geführt habe, zurückgestellt.

Lesen Sie auch: Behandlung in Sekunden: Uniklinik Halle setzt bei Gelenkerkrankungen auf neues Gerät

Gleiches gilt für das Universitätsklinikum Halle. Bisher sei man nicht von den aktuellen IT-Störungen betroffen, heißt es vom Pressesprecher des Krankenhauses.

Weltweite IT-Probleme: Microsoft-Rechner sind betroffen

In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zeitweise den Betrieb einstellen. Der Flughafen Leipzig/Halle ist bislang jedoch von den Problemen verschont geblieben.

Auslöser ist ein Fehler in einem Programm-Update der Firma Crowdstrike. Da es sich bei dem Unternehmen um einen Drittanbieter von Microsoft handelt, sind vor allem Microsoft-Geräte betroffen. Laut der IT-Sicherheitsfirma ist das Problem mittlerweile behoben.