Magdeburg/Zürich - Beim Klinikbetreiber Ameos sorgt ein massiver IT-Ausfall für Probleme in den deutschen Kliniken. Eine Sprecherin der Schweizer Konzerngruppe bestätigte auf Anfrage, dass alle deutschen Einrichtungen von einer Netzwerkstörung betroffen seien. Diese sei bereits Montagabend aufgetreten. Die Technik habe das Problem identifiziert, es sei aber noch nicht klar, wann die Störung behoben werden könne. Details nannte die Unternehmenssprecherin nicht. Die Patientenversorgung sei nicht betroffen.

Mehr als 500.000 Patienten jährlich

Mehrere Rettungsleitstellen in Sachsen-Anhalt teilten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur allerdings mit, dass Ameos-Einrichtungen nur eingeschränkt angefahren werden könnten. So könnten teilweise unter anderem keine Röntgen- oder Laboruntersuchungen mehr durchgeführt werden, hieß es. Das Unternehmen war hierzu zunächst nicht erreichbar.

Die Ameos Gruppe behandelt nach eigenen Angaben mehr als 500.000 Patienten jährlich. Zum Klinikverbund gehören mehr als 100 Einrichtungen an über 50 Standorten. Darunter sind elf Standorte in Sachsen-Anhalt. So betreibt der Konzern etwa Kliniken in Aschersleben, Bernburg, Haldensleben, Halberstadt und Schönebeck, daneben auch mehrere Polikliniken.

Mehr als 18.000 Menschen sind bei Ameos beschäftigt. Ameos gehört neben Helios und Sana zu den größeren privaten Klinikbetreibern im deutschsprachigen Raum.