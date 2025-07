Berlin - Speerwerfer Julian Weber hat mit einem Konter im letzten Versuch erneut beim Berliner Istaf gewonnen. Der Weltjahresbeste aus Mainz siegte in seiner Wahlheimat mit 84,03 Metern. Zuvor war der Pole Dawid Wegner mit 83,40 Metern noch am lange führenden Weber vorbeigezogen, der 82,40 Meter vorgelegt hatte und sich zum Abschluss des Wettkampfes noch steigern konnte.

Mit 91,06 Metern hatte Weber in dieser Saison erstmals die 90-Meter-Marke übertroffen und ist damit bislang die Nummer eins der Welt. Rang vier ging in Berlin an Routinier Thomas Röhler. Der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen ausgebremste 33-Jährige aus Jena warf achtbare 80,55 Meter.

Weit­sprin­ge­rin Malaika Mihambo reichten in einem schwächeren Feld 6,73 Meter zum erneuten Erfolg in Berlin. Der Olympia-Zweiten von Paris gelangen dabei nur zwei gültige Versuche. Sprinterin Gina Lückenkemper lief über 100 Meter in 11,05 Sekunden zwar eine persönliche Saisonbestleistung. Die Olympia-Dritte mit der Staffel musste sich allerdings der Amerikanerin Maia McCoy geschlagen geben, die in 11,01 Sekunden gewann.