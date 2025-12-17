41 Tore in einer Saison lautet die Rekordmarke von Robert Lewandowski. Bayern-Angreifer Harry Kane spricht über die Jagd nach diesem Bestwert. Und er verrät, wer der „beste Spieler“ im Team ist.

München - Bayern-Stürmer Harry Kane hält den 41-Tore-Rekord von Vorgänger Robert Lewandowski für erreichbar. „Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte“, sagte Kane in einem Sky-Interview. „Es ist immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten. Im Fußball ist es am schwierigsten, über einen langen Zeitraum konstant zu sein.“

18 Tore nach 14 Spieltagen

In der Saison 2020/21 verbesserte der langjährige Bayern-Angreifer Lewandowski, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt, die fast ein halbes Jahrhundert gültige Bestmarke von Gerd Müller. „Dieser Rekord ist ein unglaublicher Rekord und er wird schwer zu übertreffen sein, das weiß ich“, sagte Kane. „Ich finde es immer toll, zu versuchen, diese Ambitionen zu haben.“ Nach 14 Spieltagen hat Kane bereits 18 Liga-Treffer auf dem Konto.

Der 32-Jährige freut sich, dass das Comeback von Teamkollege Jamal Musiala näherrückt. „Es ist schön, dass er zurück ist. Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben. Ähnlich ist es bei Alphonso Davies. Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet“, sagte Kane.

Warnung von Kane

Man sollte lange verletzte Spieler aber „nicht zu sehr unter Druck setzen“ und erstmal wieder in einen top Fitness-Zustand kommen lassen, sagte Kane. „Das wird sicherlich noch einige Wochen dauern. Aber gerade ab Februar Richtung Crunchtime brauchen wir sie umso mehr.“

Musiala hatte bei der Club-WM im Sommer einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksverletzung erlitten. In dieser Woche absolvierte der lange verletzte deutsche Nationalspieler erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Bereits wieder Wettkampfminuten bestritten Davies (nach Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch). Musiala soll im Januar wieder in Spielen für den deutschen Rekordmeister zum Einsatz kommen.