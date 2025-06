Israelische Botschaft in Berlin bleibt geschlossen

Nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran bleibt die israelische Botschaft in Berlin geschlossen. Wie die Botschaft auf der Plattform X mitteilte, gilt dies „bis auf Weiteres“. Die diplomatische Vertretung in der deutschen Hauptstadt ist nach eigenen Angaben die zweitgrößte des Staates Israel in der Welt.

Israel hatte in der Nacht mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Der Iran schlägt nach israelischen Angaben mit Drohnen zurück. Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat den Großangriff im Iran mit einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Volkes begründet.