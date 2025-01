Kamenz - Die sächsische Industrie hat 2023 ihre Investitionen im Vergleich zum Vorjahr zurückgefahren. Demnach wurden damals rund 3,9 Milliarden Euro investiert, 6,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Die Daten für 2024 liegen noch nicht vor.

Laut Statistik wurden gut 83,3 Prozent der Gelder in Maschinen und maschinelle Anlagen investiert, 16,4 Prozent in bebaute Grundstücke und 0,3 Prozent in unbebaute Grundstücke. Die höchsten Investitionssummen flossen mit knapp 800 Millionen Euro in die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen und in elektronische Erzeugnisse (751 Millionen Euro).