Das Jenaer Softwareunternehmen Intershop steckt in einem schwierigen Jahr. Nun gibt es auch noch einen Umbruch an der Spitze.

Jena - Der kriselnde Jenaer Softwareanbieter Intershop bekommt einen neuen Chef. Markus Klahn verlasse das Unternehmen zum Monatsende aus persönlichen Gründen, teilte die börsennotierte Intershop Communications AG mit. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender werde Markus Dränert, der bisher das operative Geschäft leitete. Damit verkleinere sich der Vorstand von drei auf zwei Personen, teilte das Unternehmen weiter mit.

Intershop steckt aktuell in einer schwierigen Phase. Im ersten Halbjahr sanken Umsatz und Ergebnis deutlich. Als Grund wurde unter anderem die Investitionszurückhaltung von Unternehmen genannt, die über die Programme aus Jena ihr Internet-Geschäft untereinander abwickeln können. Klahn hatte bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen auch einen Stellenabbau angekündigt, ohne Zahlen zu nennen. Derzeit beschäftige das Unternehmen knapp 260 Arbeitnehmer.