Die Thüringer verschaffen sich Luft im Kampf gegen den Abstieg. Dem Grundstein zum siebten Erfolg in dieser Saison legten die Gastgeber in der ersten Halbzeit.

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben sich mit dem siebenten Saisonsieg Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Thüringer behielten am Montagabend vor heimischer Kulisse gegen den Drittletzten Bergischer HC mit 33:31 (21:12) die Oberhand. Sie kletterten auf den zwölften Tabellenplatz und haben nun acht Pluspunkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Gian Attenhofer (7 Tore), Vincent Büchner (6) und Felix Aellen (5/1). Für den Bergischen HC erzielten die Noah Beyer (7/1) und Nico Schöttle (6) und Toams Babak (4) die meisten Treffer.

Mit einer überragenden ersten Halbzeit legten die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze den Grundstein zum Erfolg. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und zogen nach dem 7:2 (12.) über 14:7 (20.) auf 19:9 (26.) davon. Diesen Vorsprung verwalteten die Eisenacher problemlos. Näher als auf 32:20 (59.) konnte der Bergische HC den Rückstand nicht verkürzen.