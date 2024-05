Berlin/Potsdam - Am Sonntag öffnen auch in Berlin und Brandenburg zahlreiche Museen im Rahmen des internationalen Museumstags ihre Pforten. Oft gibt es freien Eintritt und Führungen - aber auch Mitmach-Aktionen und Einblicke hinter die Kulissen der Kultureinrichtungen, wie der Deutsche Museumsbund vorab mitteilte.

In Berlin nehmen 48 Museen an dem Aktionstag teil, mit dabei ist etwa das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Niederschöneweide, das Computerspielemuseum in Friedrichshain oder die Liebermann-Villa am Wannsee.

In Brandenburg beteiligen sich 100 Museen an dem internationalen Museumstag - darunter das Bildhauerei-Museum Gustav Seitz in Trebnitz, das Brandenburgische Landesmuseum für Moderne Kunst in Cottbus oder das Museum Barberini in Potsdam.

Auskünfte darüber, wo welche Veranstaltungen stattfinden, gibt es online auf der Website des Museumstags.