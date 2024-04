Halle/Leipzig - Der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Ralf Ludwig, hat betroffen auf den Tod des Schauspielers Peter Sodann reagiert. „Die Nachricht vom Tod Peter Sodanns macht uns sehr traurig“, sagte Ludwig am Sonntag. Der Schauspieler habe vor allem durch seine Rolle des Kommissars Bruno Ehrlicher in den Tatorten des MDR aus Dresden und Leipzig eine große Popularität erlangt.

„Der MDR hat Herrn Sodann als Tatort-Kommissar der ersten Stunde viel zu verdanken“, erklärte der Intendant. Sodann spielte den Kommissar Ehrlicher von 1992 bis 2007. Am Freitag starb der Schauspieler im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale.