Mit Regenbogenfahnen und elektronischer Musik ziehen die Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Berliner Innenstadt. Die Teilnehmer fordern Rechte für Inter- und Transpersonen ein.

Berlin - Rund 300 Menschen sind laut Polizei am Nachmittag bei der Demonstration „Inta* Pride Berlin 2025 - we exist“ durch die Berliner Innenstadt gezogen. Die Teilnehmer setzen sich für die Rechte von Inter- und Transpersonen ein und stellen sich gegen Rechtsextremismus, Faschismus und Imperialismus.Auf Plakaten waren Slogans zu lesen wie „Kein Sonderregister für Transmenschen“ und „Trans liberation is liberation for all“ (Trans-Befreiung ist Befreiung für alle).

Ähnlich wie beim Christopher Street Day zogen die Demonstranten mit Musikwagen durch die Stadt, vom Alexanderplatz zum Rathaus Lichtenberg. Sie zeigten Regenbogenfahnen, viele schmückten sich in bunten Farben. Die Demonstration verlief nach Polizeiangaben zunächst ohne Störungen.