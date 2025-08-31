In einem Haus mit sieben Geschossen in Gesundbrunnen bricht ein Feuer im Keller aus. 46 Menschen werden über Drehleitern gerettet. Verletzte gibt es glücklicherweise nicht.

Berlin - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Gesundbrunnen hat die Feuerwehr 46 Menschen über Drehleitern ins Freie gebracht. Niemand wurde verletzt. In dem Haus mit sieben Geschossen an der Badstraße brannte am frühen Sonntagmorgen der Keller, wie die Feuerwehr mitteilte. Bewohner machten sich an den Fenstern und auf den Balkonen bemerkbar. Zwei Drehleitern kamen demnach zum Einsatz, 50 Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Das Feuer wurde gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar.