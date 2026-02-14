Als „Princess Charming“ wurde sie im vergangenen Jahr im Fernsehen umgarnt, nun tritt Influencerin Vanessa Borck in der nächsten RTL-Show auf - und zwar mit einer Frau.

Köln - Bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ wird wieder ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar zu sehen sein. „Ich tanze mit einer Frau“, sagte Vanessa Borck auf dem Instagram-Account von „Let's Dance“.

Einen Wunsch, wer ihre Partnerin werde, habe sie zwar nicht, sie hoffe aber, dass sie recht groß sein werde - sie selbst sei schließlich 1,79 Meter groß. „Damit da nicht so eine ganz große Differenz ist.“ Die 29-Jährige hofft, dass die Chemie zwischen ihr und der Tanzpartnerin stimmen werde. „Dann können wir am besten etwas fühlen zusammen.“

Die lesbische Influencerin hat mit ihrem Insta-Account „nessiontour“ 1,8 Millionen Follower. Im vergangenen Jahr war Borck in der Dating-Reality-Show „Princess Charming“ aufgetreten, in der Frauen um eine Frau buhlen. Bald folgt für Borck mit „Let's Dance“ der nächste Auftritt im RTL-Fernsehkosmos. Borck ist Mutter einer kleinen Tochter, die aus einer Beziehung mit einer Frau stammt, ermöglicht über eine Samenspende.

Es ist nicht das erste Mal, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Tanzshow gemeinsam die Hüften schwingen. 2019 tanzte Sängerin Kerstin Ott mit Profitänzerin Regina Luca. 2021 folgte mit Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov das erste Männerpaar bei der Show. Start der neuen „Let's Dance“-Staffel ist am 27. Februar.