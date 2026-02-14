Nach Oberspreewald-Lausitz steht in Brandenburg die nächste Landratswahl an. Wer sind die vier Kandidaten?

Herzberg (Elster) - Vier Kandidaten bewerben sich bei der zweiten Brandenburger Landratswahl in diesem Jahr im Landkreis Elbe-Elster am Sonntag (ab 8.00 Uhr). CDU-Amtsinhaber Christian Jaschinski tritt zum dritten Mal an. Für die AfD geht der frühere Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter ins Rennen. Christian Nürbchen (Linke) tritt für die Linke und die Grünen an. Marcel Schmidt bewirbt sich als parteiloser Einzelkandidat. Rund 85.000 Wahlberechtigte sind zur Stimmenabgabe aufgerufen. Falls Kleinwächter Erfolg hat, wäre er der erste AfD-Landrat in Brandenburg.

Jaschinski wirbt für Zentralklinik

Der 58-jährige Jaschinski aus Finsterwalde steht bereits seit 2010 an der Spitze des Landkreises. Er setzt auf Stabilität und tritt unter anderem für den Neubau eines zentralen Klinikums ein, während die Kliniken in Finsterwalde, Herzberg (Elster) und Elsterwerda Gesundheitszentren werden sollen. Die Staatsanwaltschaft Cottbus stellte Untreue-Ermittlungen gegen ihn im vergangenen Jahr ein und bezeichnete sie als haltlos.

Kleinwächter will schnelle Genehmigungen

Der AfD-Politiker Kleinwächter (39) aus Falkenberg/Elster strebt schnelle Genehmigungen für Betriebe und Gebäude sowie den Ausbau von Straßen und Bahnverbindungen an. Er ist gegen ein Zentralklinikum und will stattdessen die bestehenden Krankenhäuser stärken.

Nürbchen setzt auf Jugend und Wirtschaft

Christian Nürbchen - ebenfalls aus Falkenberg/Elster - kandidiert für die Listenvereinigung Die Linke-Grüne/B90. Der 41 Jahre alte Gewerkschafter will das Ehrenamt stärker fördern, Jugendclubs hochziehen und Unternehmensgründungen forcieren.

Schmidt will stabile Finanzen

Marcel Schmidt aus Elsterwerda tritt als Einzelkandidat an. Der 36-Jährige wirbt für stabile Finanzen und die Förderung der Wirtschaft. Er dringt bei der Debatte über eine Zentralklinik darauf, die bestehenden Standorte nicht aus dem Blick zu verlieren.

Gewählt ist der Bewerber, der im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Diese Mehrheit muss mehr als 15 Prozent der Wahlberechtigten umfassen.