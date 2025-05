Brandenburg an der Havel war einst bekannt für seine Stahlproduktion. Ein Museum gewährt noch heute einen Einblick in die ansässige Schwerindustrie. Nach der Sanierung ist das Haus wieder geöffnet.

Industriemuseum in Brandenburg an der Havel wiedereröffnet

Brandenburg an der Havel - Mit dem Industriemuseum in Brandenburg an der Havel ist eines der größten Museen des Landes wiedereröffnet worden. „In Brandenburg an der Havel ist mehr als 100 Jahre beeindruckende Industriegeschichte von Weltrang – einschließlich des letzten Siemens-Martin-Ofens in Westeuropa – zu erleben“, sagte Kulturstaatssekretär Tobias Dünow laut einer Mitteilung. Rund anderthalb Jahre war das Museum saniert worden.

Das 1994 gegründete Industriemuseum im ehemaligen Stahlwerk gehört zu den wichtigsten Zeugnissen der Industriekultur in Brandenburg. Das Museum dokumentiert die Entwicklung der Stahlproduktion und -verarbeitung in der Stadt. Zudem gibt es eine Ausstellung über das Brandenburger Fahrzeugbauunternehmen Brennabor. Das Unternehmen stellte unter anderem Kinderwägen, Fahrräder und Motorräder her.

Neben dem Museum wird der Ort auch als Veranstaltungsort genutzt. Jahrmärkte, Konzerte, Podiumsdiskussionen oder Theateraufführungen finden dort unter anderem statt. „Ich freue mich sehr, dass aus einer brodelnden Industriestätte ein lebendiges Kulturzentrum geworden ist, ein inklusiver und generationenübergreifender Treffpunkt“, so Dünow.

Am internationalen Museumstag am Sonntag beteiligten sich nach Ministeriumsangaben in Brandenburg etwa 90 Museen in 60 Orten mit mehr als 170 Führungen, Vorträgen, Konzerten, Lesungen und Kinderangeboten.