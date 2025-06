Nach dem Hoch am Wochenende sind die Temperaturen etwas zurückgegangen, bleiben die Woche über aber einigermaßen stabil. Trotz Wolken liegen Höchstwerte bei bis zu 28 Grad am Mittwoch.

In Niedersachsen weiter warm und bewölkt

In Niedersachsen wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet, meist soll es trocken bleiben. (Symbolbild)

Hannover - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen verspricht für die Mitte der Woche einen Mix aus Sonne und Wolken, bei überwiegend freundlich sommerlichen Temperaturen. Im Laufe des Tages werden Werte zwischen 24 und 27 Grad Celsius erwartet - auf den Inseln wird es etwas kühler, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die mäßig-warme Meeresluft kühlt in der Nacht auf 11 bis 15 Grad ab. Am Mittwoch kann stellenweise leichter Regen hinzukommen. Im Süden bleibt es freundlich, der Höchstwert liegt in Gegend um Hannover bei 28 Grad. Der Donnerstag soll mäßig-warm werden bei 18 bis 23 Grad.