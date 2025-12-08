Deutschland schickt das Drama „In die Sonne schauen“ ins Oscar-Rennen. Aber bei den Golden Globes verpasst der Film der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski nun eine Nominierung.

Regisseurin Mascha Schilinski ist mit ihrem Film „In die Sonne schauen“ nicht im Golden-Globe-Rennen. (Archivbild)

Los Angeles - Das Drama „In die Sonne schauen“ der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es nicht ins Rennen um die Golden Globes in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“ geschafft. Der Film handelt von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben. Deutschland hat „In die Sonne schauen“ für die 98. Oscar-Verleihung im kommenden März eingereicht.

Unter den Nominierten für den Golden Globe in der Sparte nicht-englischsprachiger Film, die in Beverly Hills bekanntgegeben wurden, sind unter anderem „Ein einfacher Unfall“ (Frankreich), „No Other Choice“ (Südkorea), „The Secret Agent“(Brasilien) und „Sentimental Value“ (Norwegen).

Im vorigen Januar war Deutschland mit dem Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof im Globe-Rennen. Am Ende ging die Trophäe an die französische Produktion „Emilia Pérez“.

Die Verleihung der 83. Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte ist für den 11. Januar 2026 geplant.