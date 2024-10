In der neuen Woche wieder wärmer in Sachsen

Leipzig - Nach zuletzt kühlen Tagen zeigt sich der Herbst in der neuen Woche in Sachsen wechselhaft und wieder deutlich wärmer. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es bei maximal 17 bis 19 Grad meist niederschlagsfrei. Im Bergland und in der Oberlausitz werden 14 bis 17 Grad erwartet.

Bei bis zu 23 Grad wird die Bewölkung der Vorhersage zufolge am Dienstagnachmittag dichter und es beginnt zu regnen. Es weht ein mäßiger Wind. Am Mittwoch zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt und gelegentlich regnet es.