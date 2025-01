Schnee und Glätte dominierten am Sonntagabend die Lage in Berlin und Brandenburg. Größere Unfälle blieben jedoch aus.

Am Sonntagabend hatte es in Berlin noch kräftig geschneit - am Montagmorgen lief der Verkehr aber bereits wieder problemlos.

Potsdam - Nach dem Wintereinbruch am Wochenende überwiegt zum Wochenstart Tauwetter in Berlin und Brandenburg. Die Polizei meldete trotz Glätte am Vorabend keine auffällige Häufung von Verkehrsunfällen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten dennoch vorsichtig bleiben.

In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen auf wechselhaftes Wetter mit Regen, Wind und milden Temperaturen einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Montag bei Höchstwerten zwischen acht und zwölf Grad ungewöhnlich mild. Am Abend nimmt der Wind zu, und in der Nacht zum Dienstag werden stürmische Böen erwartet.

Am Dienstag bleibt es windig mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Die Temperaturen erreichen Werte um sieben Grad. In der Nacht zum Mittwoch können die Temperaturen auf null Grad sinken und es ist mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen.