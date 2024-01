Im Thüringer Wald nicht so viel Schnee wie erwartet

Zwei Nordic Walker laufen am Rondell durch den Schnee.

Suhl - Während die Schneefälle im Flachland für Herausforderungen sorgen, hätten es im wintererfahrenen Thüringer Wald ein paar Zentimeter Schnee mehr sein können. „Die erwarteten Schneemengen sind im größten Teil des Thüringer Waldes ausgeblieben“, zog der Regionalverbund Thüringer Wald am Donnerstag Bilanz.

Nur im westlichen Thüringer Wald sei die Schneeauflage dick genug, um sie für Wintersport zu präparieren. Für die Inselsbergregion mit Tabarz und Brotterode-Trusetal gab der Regionalverbund beispielsweise bis zu 28 Zentimeter Schnee an. Im weiter südlich gelegenen Oberhof waren es 30 Zentimeter, in Frauenwald am Rennsteig hingegen nur 10 Zentimeter.

Am Donnerstag waren zunächst 17 Kilometer Langlaufstrecken gespurt, teilweise seien die Bedingungen aber eher schlecht. Im Laufe des Tages sollten weitere Routen präpariert werden. Präpariert waren auch 44 Kilometer Winterwanderwege und zwei Rodelhänge. Für Alpinskifahrer waren fünf Lifte in Oberhof, Masserberg, Steinach und Schmiedefeld geöffnet.