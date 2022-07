IHK fordert von Landesregierung stärkeren Bürokratie-Abbau

Hannover - Von einer neuen Landesregierung fordert die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) einen stärkeren Abbau von Bürokratie. Dies solle ganz oben auf der Agenda stehen, wie aus einem am Donnerstag verbreiteten Forderungspapier hervorgeht. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten dringend beschleunigt werden.

Die digitale Infrastruktur sei in den vergangenen Jahren zwar vorangekommen, Lücken in der Versorgung müssten nun zügig geschlossen werden. Die Kammer sprach sich ebenfalls für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus sowie für eine Stärkung der dualen Ausbildung. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die IHK Niedersachsen vertritt nach eigenen Angaben rund 495.000 Unternehmen.