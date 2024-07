Lehrstellen im Handwerk sind in Sachsen beliebt. Die Zahl der frühzeitig abgeschlossenen Ausbildungsstellen steigt.

HWK Dresden: 1.104 Lehrverträge in Ostsachsen unterschrieben

Dresden (dpa/sn) - Kurz nach Beginn der Sommerferien hat das ostsächsische Handwerk ein Plus bei neu abgeschlossenen Lehrverträgen verbucht. Wenige Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres seien bereits 1.104 Lehrverträge unterschrieben worden, teilte die Handwerkskammer Dresden mit. Dies sei ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bislang wollen 251 Frauen und 853 Männer ab Herbst in Ostsachsen einen der über 80 Ausbildungsberufe des Handwerks erlernen.

Diese Zwischenbilanz sei positiv, sagte Manuela Salewski, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Dresden. „Die Handwerksbetriebe in der Region wollen ausbilden und sind auf der Suche nach motivierten Jugendlichen.“ Das Handwerk sei die erste Adresse, wenn es um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiewende geht. „Junge Menschen bekommen im Handwerk nicht nur gute Zukunftsaussichten geboten, sondern können aktiv beim Klimaschutz Hand anlegen.“

Derzeit gibt es der Handwerkskammer zufolge noch etwa 490 freie Ausbildungsstellen und 300 Praktikumsplätze. Das Handwerk in Deutschland bildet in 130 Berufen aus - davon können etwa 80 in Ostsachsen erlernt werden.