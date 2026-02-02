Fünf junge Hunde ohne gültige Tollwutimpfung im Kleinbus: Die Polizei greift am Grenzübergang Reitzenhain ein und bringt die Jungtiere in Quarantäne.

Marienberg - Die Polizei hat an der Grenze zu Tschechien fünf unzureichend geimpfte Hundewelpen in einem Kleinbus entdeckt. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug am Samstagabend am Grenzübergang in Reitzenhain (Erzgebirgskreis), wie die Polizei mitteilte. Im Kofferraum fanden die Polizisten die Tiere in Tierboxen.

Die Tiere sollten in Deutschland verkauft werden. Da die Tollwutimpfung noch nicht gültig und die Welpen noch zu jung waren, um verkauft zu werden, wurden sie sichergestellt und von einer Tierärztin in ein Tierheim in Quarantäne gebracht. Gegen den 32 Jahre alten Fahrer wurde unter anderem Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.