Magdeburg - Polizei und Landwirte sind am Montag auch unkonventionelle Wege gegangen, um die zahlreichen Traktoren der Bauernproteste in der Magdeburger Innenstadt zu parken. Die Kapazität des Domplatzes, auf dem derzeit auch die Lichterwelt steht, sei mit 200 Fahrzeugen erschöpft gewesen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Es sei nach anderen Lösungen gesucht worden, um die Traktoren in der Nähe unterzubringen - etwa entlang einer mehrspurigen Straße an der Elbe. Die Bauern seien sehr kooperativ, so die Polizeisprecherin. Die Beamten seien parallel dabei, den Verkehr wieder zum Laufen zu bringen. Die Anreise der Konvois hatte zu Beeinträchtigungen geführt.