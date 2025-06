Tanzen unter freiem Himmel: Hunderte beteiligten sich in der Kulturhauptstadt Chemnitz am Guinness-Weltrekord-Versuch der größten und am längsten tanzenden Ballettklasse.

Chemnitz - In der Kulturhauptstadt Chemnitz haben sich hunderte Menschen für einen Guinness-Weltrekordversuch in der Innenstadt zum Tanzen versammelt. „Die Stimmung war genial, die Leute inspiriert“, sagte Festival- und Ballettdirektorin Sabrina Sadowska. Ziel war es, die größte und am längsten tanzende Ballettklasse der Welt auf die Straße bringen - das war allerdings nur teilweise erfolgreich. Es kamen rund 1.050 Menschen, um gemeinsam unter freiem Himmel zu tanzen. Um den aktuellen Weltrekord zu brechen, hätte es laut Sadowska 1.600 Menschen gebraucht. Getanzt wurde allerdings 47 Minuten lang. Damit habe man den bisherigen Rekord gebrochen, so Sadowska. Die Bestätigung durch Guinness World Records liegt den Angaben zufolge vor.

Die Organisatorin zeigte sich begeistert: Vom Mädchen im Tutu bis hin zum Senior hätten die Menschen gemeinsam zur Live-Musik einer Pianistin getanzt und einfache Ballettübungen ausgeführt. „Wir sind super zufrieden.“

Die Aktion fand im Rahmen des internationalen Festivals für zeitgenössischen Tanz statt. Statt klassischer Ballettstangen dienten Bauzäune und Absperrgitter zum Tanzen. Im Zeichen der europäischen Kulturhauptstadt stehe der Weltrekordversuch für gelebte Teilhabe, kreative Gemeinschaft und die verbindende Kraft der Kunst, hieß es.