Ein Hund reißt sich von der Leine los und attackiert ein Kind. Der Hundebesitzer will flüchten. Nun ermittelt die Polizei.

Hundeattacke in Neuruppin - Kind erleidet Bisswunden

Neuruppin - Ein Hund hat in Neuruppin ein achtjähriges Mädchen angegriffen und verletzt. Der Hund habe sich von der Leine seines 43-jährigen Herrchens gerissen und sei auf das Kind los, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Mädchen erlitt mehrere Bisswunden am Oberschenkel und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Mädchen war mit der Mutter und einem weiteren Kind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Nach dem Angriff seines Hundes versuchte der Besitzer den Ort unerkannt zu verlassen. Durch Zeugen konnte er jedoch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach eigenen Angaben gegen ihn wegen der fahrlässigen Körperverletzung.