Beim Hundeschwimmen im Ilsestrandbad springen Mensch und Tier gemeinsam ins kühle Nass - ganz ohne Chlor, wie Schwimmmeister Steven Wrackmeyer betont.

Nordharz - Zum Abschluss der Badesaison haben im Ilsestrandbad in der Gemeinde Nordharz (Landkreis Harz) Vierbeiner das Becken erobert. Bereits zum vierten Mal fand dort das sogenannte Hundeschwimmen statt. „Am letzten Badetag der Saison dürfen die Hunde ins Wasser - und wer möchte, geht mit ihnen gemeinsam hinein“, sagte Schwimmmeister Steven Wrackmeyer.

Bis zum Nachmittag zählte er 51 Hunde und 128 Gäste. Die Chlorung sei zuvor abgestellt worden, damit kein Chlor mehr im Wasser sei und die Tiere unbeschwert miteinander toben und schwimmen könnten, so Wrackmeyer.

Am Morgen hatte das Wasser 17 Grad Celsius, die Lufttemperatur lag bei 14 Grad. Später kletterte das Thermometer auf rund 20 Grad.