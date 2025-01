Zwischen Delitzsch und Leipzig gerät ein Transporter in den Gegenverkehr und stößt mit einem Auto zusammen. An Bord des Wagens: auch ein Hund.

Rackwitz - Ein Hund ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Rackwitz (Landkreis Nordsachsen) gestorben. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge geriet ein Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen der Frau zusammen. Der Hund befand sich in dem Auto.

Die Bundesstraße 184 war mehrere Stunden gesperrt. Die Schadenshöhe ließ sich zunächst nicht beziffern.