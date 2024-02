Hund beißt Spaziergängerin in Arnstein in den Arm

Arnstein - Ein Hund hat eine 37-Jährige in Arnstein (Landkreis Mansfeld-Südharz) mehrmals in den Arm gebissen. Die Frau wurde verletzt, wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am Montag mitteilte. Die 37-Jährige und ihr Begleiter waren demnach am Sonntagmittag selbst mit einem Hund unterwegs, als das angreifende Tier von einem Grundstück aus auf sie losging. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung.