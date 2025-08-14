Mit dem Humboldt Forum ist in Berlin ein gigantisches Kulturzentrum entstanden. Weite Teile konnte man in den vergangenen Jahren kostenlos besuchen - das soll sich nun ändern.

Bald gibt es ein Ticket für alles im Berliner Humboldt Forum. (Archivbild)

Berlin - Nach jahrelangem freiem Eintritt müssen Besucherinnen und Besucher des Berliner Humboldt Forums künftig für mehr Ausstellungen Geld zahlen. Ab 3. Oktober wird auch für das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst Eintritt fällig, wie die Betreiber mitteilten. Dann soll es ein Ticket für fünf Ausstellungen geben.

Ein Tagesticket wird 14 Euro kosten (ermäßigt 7 Euro), der Preis für ein Zweitagesticket liegt bei 18 Euro (9 Euro). Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr haben freien Eintritt.

Das Ticket ist gültig für das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst, die Stadtausstellung „Berlin Global“, die neue Ausstellung „Beziehungsweise Familie“ und das Museum Knoblauchhaus im Nikolaiviertel.

„Einführung von Eintrittspreisen ist notwendig“

„Die Einführung von Eintrittspreisen ist notwendig, um das bestehende Angebot auf hohem Niveau zu erhalten, regelmäßig zu erneuern und punktuell zu erweitern“, hieß es in der Mitteilung.

Das Humboldt Forum im wiederaufgebauten Schloss an der Spree ist ein großes Kulturzentrum, das mehrere Ausstellungen unter einem Dach zeigt. Das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst konnten in den vergangenen drei Jahren kostenlos besucht werden.

„Dieses Angebot war jedoch von Anfang an befristet“, hieß es weiter. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten zudem gezeigt, dass die alleinige Finanzierung durch öffentliche Mittel auf Dauer nicht ausreiche, um steigende Betriebskosten zu decken und neue Programme zu finanzieren.

Einige Bereiche sollen weiterhin keinen Eintritt kosten, etwa das Humboldt Labor und der Skulpturensaal. Zudem gibt es etwa Gruppentickets und günstigere Einzelkarten für die Ausstellung „Berlin Global“. Der Besuch der Dachterrasse kostet 3 Euro (ermäßigt 1,50 Euro).