Weimar - Die aus Thüringen stammende Schauspielerin Sandra Hüller hat ihren Auftritt beim Kunstfest Weimar am Samstag „aus zwingenden persönlichen Gründen“ kurzfristig abgesagt. „Wir sind sehr überrascht und bestürzt über die Absage“, sagte Festival-Leiter Rolf C. Hemke. Der Abend sei für das Kunstfest und für Thüringen als Aufruf zur demokratischen Wahlentscheidung am kommenden Sonntag von großer Symbolkraft. „Wir hoffen darauf, dass der ausverkaufte Abend dennoch sein Publikum begeistern wird und dass der Aufruf zur demokratischen Wahl am Sonntag Gehör finden wird“, sagte Hemke.

Das Kunstfest steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wofür wir kämpfen“. Es dauert bis zum 8. September. Mitten in die Festivalzeit fällt damit die Thüringer Landtagswahl am 1. September. Umfragen zufolge könnte die in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD mit rund 30 Prozent stärkste Kraft werden

Bereits gekaufte Karten behalten den Angaben nach für den Abend ihre Gültigkeit. Wer dennoch seine Karten umtauschen möchte, könne dies auf den üblichen Wegen ab sofort bis zum Beginn der Veranstaltung am kommenden Samstag um 19.00 Uhr beim Besucherservice des Deutschen Nationaltheaters Weimar erledigen. Eine nachträgliche Erstattung des Tickets sei nicht möglich, hieß es.