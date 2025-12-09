Endlich wieder Freilauf für Hühner im Eichsfeld: Was hinter der Entscheidung zur Aufhebung der Stallpflicht steckt und wie sicher die Lage jetzt wirklich ist.

Heilbad Heiligenstadt - Die wegen der Vogelgrippe im Eichsfeld angeordnete Stallpflicht wird ab sofort aufgehoben. Grundlage sei die aktuelle Risiko-Einschätzung im Zusammenhang mit der Lage in den Nachbarkreisen, teilte der Landkreis Eichsfeld mit. Nach dem Fund mehrerer toter Tiere, bei denen das H5N1-Virus nachgewiesen worden war, hatte der Landkreis Anfang November eine Stallpflicht verhängt.

Im Landkreis Eichsfeld sei seit dem 4. November kein erkranktes Tier mehr aufgefunden worden und in den angrenzenden Kreisen ruhe das Geschehen seit etwa 14 Tagen, hieß es weiter.