Forstmitarbeiter beobachten den Spezial-Hubschrauber mit Harvesterkopf an einem Tragseil beim Einsatz in einem Steilhang im Forstamt Sonneberg.

Steinach - Ein Spezial-Hubschrauber holt noch bis Freitag Hunderte Tonnen vertrocknetes Buchenholz von einem Hang bei Steinach im Thüringer Wald. Die Bäume seien infolge des Klimawandels vertrocknet und drohten, auf eine Landstraße zu fallen, sagte ein Sprecher der Landesforstanstalt am Mittwoch. In der Vergangenheit seien schon mehrere Buchen von dem Hang auf die stark befahrene Straße zwischen Steinach und Sonneberg gestürzt. „Glücklicherweise ist nichts passiert.“

Nun soll eine Schweizer Firma mit ihrem Helikopter helfen. An diesem sei am Tragseil ein Harvesterkopf befestigt, den der Pilot während des Flugs an den Baum manövriere, diesen absäge und abtransportiere. Ein Harvesterkopf ist eine Maschine, die für Forstarbeiten eingesetzt wird. Insgesamt sollen so knapp zwei Hektar Fläche von 500 bis 600 Tonnen Holz befreit werden. Der Einsatz kostet rund 100.000 Euro, wie es weiter hieß.

Im Anschluss sollen Teile des Holzes klein geschnitten und gesichert zurück in den Hang gelegt werden. Das solle dem Naturschutz dienen, so der Sprecher. Am Hang selbst sollen keine vollständigen Bäume übrig bleiben.