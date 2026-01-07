Der Hamburger SV hat die Verpflichtung von US-Stürmer Damion Downs perfekt gemacht. Damit will der Verein eine Lücke im Angriff schließen. An dem Ex-Kölner war auch ein Nordrivale dran.

Hamburg - Fußball-Bundesligist Hamburger SV leiht US-Nationalstürmer Damion Downs bis zum Saisonende aus und hat sich damit gegen den Nordrivalen Werder Bremen durchgesetzt. Der 21 Jahre alte Angreifer kommt vom FC Southampton zum Tabellen-13. Er soll in der Offensive vor allem die Lücke durch den Ausfall des verletzten Kapitäns Yussuf Poulsen füllen.

„Mit Damion haben wir frühzeitig in diesem Transferfenster eine offene Planstelle im Kader geschlossen. Er kennt die Bundesliga und bringt eine interessante Mischung aus Qualität und Entwicklungspotenzial mit“, sagte Sportdirektor Claus Costa in einer Mitteilung auf der Club-Webseite.

Downs war erst vor dieser Saison für geschätzte zehn Millionen Euro Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Köln zum Premier-League-Absteiger Southampton gewechselt. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme mit dem US-Team zu verbessern, zieht es den im unterfränkischen Kreis Schweinfurt geborenen Spieler aber noch in diesem Winter zurück nach Deutschland. „Ich hatte gute Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen ich ein gutes Gefühl für die Aufgabe entwickelt habe“, meinte der Deutsch-Amerikaner.

In der zweiten englischen Liga blieb Downs bislang in elf Spielen ohne Tor. Trotzdem wollte neben dem HSV auch der SV Werder den 1,92 Meter großen Angreifer verpflichten. Für den 1. FC Köln schoss er in 42 Pflichtspielen 13 Tore.