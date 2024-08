Das Landeserntedankfest findet in diesem Jahr in Mittweida statt-. (Archivbild)

Hoyerswerda - Im kommenden Jahr richtet Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) das 26. Landeserntedankfest aus. Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) gab diese Entscheidung am Mittwoch gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum (SLK), Marko Klimann, bekannt.

Schmidt gratulierte Hoyerswerda laut einer Mitteilung. Die Stadt werde das Fest mit ihrem traditionellen Stadtfestwochenende verbinden. „Ich bin schon heute sicher, dass wir auch im kommenden Jahr wieder ein schönes Landeserntedankfest erleben.“ Es soll vom 12. bis zum 14. September 2025 stattfinden.

„Hoyerswerda vereint wie kaum eine andere Stadt Tradition und Moderne, den Ländlichen Raum mit dem städtischen Leben“, sagte Klimann. Das SLK freue sich auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt bei der Vorbereitung des Festes.

Durchschnittlich 50.000 Besucherinnen und Besucher

Das Landeserntedankfest gilt laut Mitteilung mit durchschnittlich 50.000 Besuchern als das nach dem Tag der Sachsen zweitgrößte landesweite Volksfest. Es findet seit 1998 jährlich an wechselnden Orten statt, in diesem Jahr zum 25. Mal vom 27. bis zum 29. September in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen).