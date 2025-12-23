Gutscheine zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Moderator Horst Lichter erklärt in einem Interview, warum er gar kein Freund davon ist.

Osnabrück - Der Moderator und TV-Koch Horst Lichter hält nichts von Gutscheinen als Weihnachtsgeschenk. Im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) sagte er: „Ich habe immer wieder mal Gutscheine geschenkt bekommen. Aber eingelöst habe ich in meinem ganzen Leben nicht einen davon. Nie.“ Er finde Gutscheine „voll für den Arsch“.

Zu seiner Hochzeit hat Lichter nach eigenen Angaben einst einen Gutschein für vier Tage im Hotel geschenkt bekommen. „Dann sagt man sich zuerst: Das kann ich ja immer noch machen. Bis man sich irgendwann sagt: Das ist Urzeiten her, der Gutschein gilt doch gar nicht mehr.“

Lichter kocht zu Weihnachten auch heute noch das, was seine Mutter früher immer gemacht hat. Als Vorspeise gibt es eine Hühner-Rindfleisch-Suppe, danach Kaninchenbraten in einer dunklen Bratensauce mit Gemüse, Bohnensalat, Kartoffeln und Knödel. Einen solchen Luxus habe man sich damals nur einmal im Jahr geleistet. „Wir waren eine arme Arbeiterfamilie“, so Lichter.