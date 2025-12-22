Die Schauspielerin Harriet Herbig-Matten ist ab heute in einer neuen ARD-Produktion zu sehen - und verrät, woran es ihr in der männerdominierten Filmbranche noch fehlt.

Berlin - Die aus der Teenie-Serie „Maxton Hall“ bekannte Schauspielerin Harriet Herbig-Matten legt bei intimen Szenen großen Wert auf einen professionellen Umgang. „Intimitäts-Coachings finde ich absolut notwendig“, sagte sie dem Portal „watson.de“. „Es ist sehr gesund, das in der Branche zu etablieren. Am Anfang meiner Karriere war das nicht so.“

Die 22-Jährige, die mit der Serie „Maxton Hall“ international berühmt wurde, hat eine neue Rolle in der ARD-Produktion „Schwarzes Gold“. Die Historienserie startet heute in der ARD-Mediathek. Im linearen Fernsehen laufen die ersten vier Folgen genau eine Woche später ab 20.15 Uhr im Ersten.

Herbig-Matten sagte weiter, der Beruf sei immer noch sehr männerdominiert. „Es ist wichtig, Grenzen für sich selbst zu ziehen.“ Sie selbst arbeite daran aktiv mit einer Therapie. „Ich finde, das sollte kein Tabuthema sein. Es ist etwas sehr Starkes und nichts Verletzliches oder Schwaches.“