Mit einem besonderen Abend will das Berliner Ensemble an die verstorbene Holocaustüberlebende Margot Friedländer erinnern. Pianist Igor Levit tritt mit hochkarätigen Gästen auf.

Hommage für Margot Friedländer am Berliner Ensemble

Berlin - Zwei Monate nach ihrem Tod haben Prominente an die Holocaustüberlebende Margot Friedländer erinnert. Das Berliner Ensemble veranstaltete am Samstagabend eine Gedenkveranstaltung. „Margot war ein Wunder von Mensch“, hatte Pianist Igor Levit vorab mitgeteilt. Ihre Botschaft weiterzutragen, sehe er als seine tagtägliche Verpflichtung an.

Friedländer war Anfang Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Sie stammte aus einer jüdischen Familie und wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach der Befreiung 1945 ging sie mit ihrem Mann ins Exil in die USA.

Friedländers Appell: „Seid Menschen“

Erst mit 88 Jahren zog Friedländer zurück in ihre Heimatstadt Berlin und erzählte ihre Geschichte als Zeitzeugin unter anderem in Schulen. Ihr eindringlichster Appell gegen Ende ihres Lebens war: „Seid Menschen.“

Diesen Titel trug nun auch die Gedenkveranstaltung am Berliner Ensemble, die auf Initiative von Levit und Publizist Michel Friedman veranstaltet wurde. Mehrere Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter ehrten Friedländer, darunter Schauspieler Matthias Brandt und Geigerin Anne-Sophie Mutter. Der Erlös des Abends geht an die Margot Friedländer Stiftung.