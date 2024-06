Magdeburg - Ehrenamtliche in den Kommunen können eine höhere Aufwandsentschädigung bekommen. Das Innenministerium erhöht ab dem 1. Juli die Höchstsätze um rund 20 Prozent. Insbesondere die mehr als 10 000 ehrenamtlichen Mitglieder in den kommunalen Vertretungen, sowie die 114 ehrenamtlichen Bürgermeister könnten jetzt mehr Geld bekommen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Aber auch die vielen Freiwilligen in den Feuerwehren des Landes profitierten von den Erhöhungen. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sieht die Erhöhung der Beiträge auch als eine Anerkennung und Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten an.

Die Aufwandsentschädigungen sind unter anderem für Ausgaben für Verpflegung, Kommunikation, Büromaterialien oder Reisekosten gedacht. Die Höhe richtet sich nach Angaben des Innenministeriums nach der Größe einer Kommune, der genaue Betrag wird von den Kommunen selbst bestimmt. Mitglieder eines Kreistags erhalten so unter anderem neben dem Sitzungsgeld eine Pauschale von maximal 284 Euro pro Monat, Ortswehrleiter bei den Feuerwehren 180 Euro.