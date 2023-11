Wittorf - Bei einem Brand in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Wittorf im Landkreis Lüneburg ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. In der Nacht zum Freitag sei in dem früheren Altenheim, das derzeit umgebaut werde, aus zunächst unbekannter Ursache im Wintergarten ein großflächiges Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Wintergarten sei ausgebrannt, weitere Gebäudeteile seien in Mitleidenschaft gezogen und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Brandort und konnte verhindern, dass das Feuer sich ausbreitete.

Die Ermittlungen zur Brandursache seien noch in der Nacht aufgenommen worden, teilte die Polizei mit. Derzeit könnten weder Brandstiftung noch eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Auch der Staatsschutz sei vor dem Hintergrund der geplanten Flüchtlingsunterbringung in die Ermittlungen eingebunden.