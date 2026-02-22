Zahlreiche Fahrzeuge stehen in einer Lagerhalle im Landkreis Bautzen. Dann bricht ein Brand aus. Der Schaden ist immens.

Großdubrau - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Großdubrau (Landkreis Bautzen) ist ein Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro entstanden. Die Ursache des Feuers in der Halle, in der zahlreiche Fahrzeuge untergebracht waren, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten mussten die umliegenden Straßen für mehrere Stunden gesperrt werden.