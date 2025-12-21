Ein Brand hat ein Mehrfamilienhaus erheblich beschädigt. Die Flammen griffen auf mehrere Stockwerke über. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Nach einem Brand auf einem Balkon ist ein Mehrfamilienhaus in Belm unbewohnbar. (Symbolbild)

Belm - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Osnabrück ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus, eine genaue Summe konnte sie nicht nennen. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Das Feuer brach demnach am Samstagabend auf einem Balkon in Belm aus und griff auf eine Wohnung im Obergeschoss sowie das Dachgeschoss über. Die Statik des Gebäudes wurde so stark beschädigt, dass das Haus derzeit unbewohnbar ist.