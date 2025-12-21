Feueralarm im Landkreis Holzminden: Zwei Menschen kommen nach einem Brand in ein Krankenhaus, einer von ihnen wird von der Feuerwehr befreit.

Nach einem Brand am Mittag in Eschershausen sind zwei Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Eschershausen - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eschershausen (Landkreis Holzminden) sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Samstagmittag aus.

Eine Person wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet, eine weitere konnte sich selbstständig ins Freie begeben. Beide Verletzten wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar.