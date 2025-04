Am Nachmittag bricht auf dem Gelände einer Baumschule südlich von Dresden ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Hoher Sachschaden nach Brand bei Baumschule in Kreischa

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in wenigen Stunden. (Symbolbild)

Kreischa - Beim Brand einer Lagerhalle im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag auf dem Gelände einer Baumschule in Kreischa ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nach circa zweieinhalb Stunden hätten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schließlich vollständig gelöscht.

In dem Geschehen wurde nach Polizei-Angaben niemand verletzt. Brand und Schaden hätten keine Auswirkungen auf den nahegelegenen Straßenverkehr, hieß es weiter.