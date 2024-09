Wieder findet eine Hockey-EM in Mönchengladbach statt. Die DHB-Herren wollen nach Silber bei Olympia auch bei der EM eine Medaille.

Auch die Hockey-EM 2025 findet in Mönchengladbach statt.

Mönchengladbach - Die beiden deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben für die Heim-Europameisterschaft 2025 in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August lösbare Vorrunden-Aufgaben. Die DHB-Herren, die bei Olympia Silber gewannen, treffen bei der EM in der Gruppe B auf den EM-Zweiten England, Frankreich und Polen. Bei der EM 2023, die ebenfalls in Mönchengladbach stattfand, verpasste die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning eine Medaille.

Die deutschen Damen, die im Vorjahr EM-Dritte wurden, spielen in der Gruppe A gegen Olympiasieger Niederlande, Irland und Frankreich. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale.

„Aus sportlicher Sicht versprechen die Gruppenauslosungen Hockey auf höchstem Niveau. Die europäischen Teams haben bereits bei den Olympischen Spielen überzeugt und werden ihre beeindruckenden Leistungen im kommenden Sommer erneut in Mönchengladbach unter Beweis stellen“, sagte DHB-Sportdirektor Martin Schultze.