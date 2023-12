Magdeburg - Nach Hochwasserwarnungen für Flüsse im Harz steigen auch die Wasserstände in der Altmark aufgrund von Regen und Tauwetter an. Es gebe eine Warnung für die Dumme nahe Tylsen im Altmarkkreis Salzwedel, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Er geht davon aus, dass am Pegel Tylsen/Salzwedeler Dumme im Nordwesten Sachsen-Anhalts die Alarmstufe 1 von 4 erreicht werde.

Dabei sei zu erwarten, dass die Flüsse stellenweise über die Ufer treten. Es besteht keine Gefährdung der Anlieger, sie seien aber um erhöhte Wachsamkeit gebeten, hieß es. Die Hochwasserwarnung gelte zunächst bis Montagmittag. Die Dumme ist ein Nebenfluss der Jeetze. Auch dort seien - ebenso wie für das Flussgebiet des Aland - schnell steigende Wasserstände aufgrund des Wetters zu beobachten.