Erst zum Jahreswechsel hatte die Elbe Hochwasser geführt. Jetzt steigt der Wasserstand wieder an.

Der Theaterkahn liegt in der Elbe am überfluteten Terrassenufer. Am Mittwoch wurde an dem Fluss wieder Alarmstufe 1 erreicht.

Dresden - Die Elbe führt wieder Hochwasser. Am Mittwochvormittag wurde in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden die Alarmstufe 1 erreicht, wie aus einer Übersicht der Landeshochwasserzentrale hervorgeht. Das ist die niedrigste von vier Alarmstufen.

Die Hydrologen rechneten damit, dass der Wasserstand bis zum Donnerstag auf rund 4,20 Meter ansteigen wird. Normal sind in der Elbe in Dresden etwa 2 Meter. Danach soll der Wasserstand zunächst sinken - am Wochenende aber wieder ansteigen.

Verantwortlich für das aktuelle Hochwasser sind starke Regenfälle im Riesen- und Isargebirge in Tschechien. Der Oberlauf der Elbe wird zu 95 Prozent aus dem großen tschechischen Einzugsgebiet von Moldau und Elbe gespeist, das Wasser kommt mehrere Stunden zeitverzögert in Deutschland an.

Entlang der Elbe hatte es bereits Anfang Januar einige Überschwemmungen gegeben. In Schöna an der tschechischen Grenze hatte der Fluss damals Alarmstufe 3 erreicht, in Dresden waren die Wasserstände knapp unter der dafür nötigen 6-Meter-Marke geblieben.