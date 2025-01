Studieninteressierte können sich am Donnerstag in ganz Sachsen über Studienmöglichkeiten informieren. Am Hochschulinformationstag gibt es Vorträge, Experimente und Beratungen.

Hochschulinformationstag am Donnerstag in Sachsen

Die Hochschulen in Sachsen zeigen in Experimenten und Vorträgen, welche Studienmöglichkeiten es gibt. (Archivbild)

Dresden - Am Donnerstag findet an den Hochschulen im Freistaat Sachsen wieder der Hochschulinformationstag statt. Studieninteressierte können sich dann in unterschiedlichen Veranstaltungen über Studienmöglichkeiten informieren. Geplant sind unter anderem Workshops, Vorlesungen und individuelle Beratungen.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow lädt alle Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte ein, die Angebote zu nutzen. “Im Freistaat wird in den nächsten Jahren eine Vielzahl von hochqualifizierten Fachkräften in Wirtschaft und Verwaltung gebraucht. Die Hochschulen bieten eine hervorragende akademische Ausbildung an, von der man sich vor Ort ein Bild machen kann„, sagt der CDU-Politiker.

Das sächsische Wissenschaftsministerium erwartet für den Tag mehrere tausend Studieninteressierte.